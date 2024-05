S-Fortuna Dusseldorf: subisce 3 gol e perde ai rigori, il Bochum vince lo spareggio e resta in Bundesliga

CalcioWeb

Doveva essere una formalità e invece la gara di andata dello spareggio Dusseldorf-Bochum di fine stagione della Bundesliga si è trasformata in una gara spettacolare e avvincente. In campo la terzultima del campionato tedesco, il Bochum, contro la terza della Serie B tedesca, il Fortuna Dusseldorf.

Si partiva dal clamoroso 0-3 dell’andata con il quale il Fortuna Dusseldorf aveva sbancato il Vonovia Ruhrstadion ipotecando la promozione in Bundesliga. Nella gara di ritorno, in casa, il club della Bundesliga 2 era pronto a festeggiare davanti ai propri tifosi ma il Bochum ha ribaltato il punteggio firmando, a sua volta, un clamoroso 0-3 grazie ai gol di Hofman (doppietta) e Stoger.

Nemmeno i supplementari riescono ad assegnare un vincitore: il Fortuna Dusseldorf, nel finale del secondo extra time, va vicinissimo al gol in due occasioni ma si vede sbarrare la strada sulla linea per due volte nella stessa azione. Per la prima volta da quando c’è andata e ritorno e non ripetizione si va ai calci di rigore.

Dusseldorf-Bochum: i calci di rigore

Paciencia segna per il Bochum. Hoffmann sbaglia per il Dusseldorf. Bero e Johannesson sono entrambi precisi. Masovic fallisce e spreca il vantaggio ospite, Engelhardt ristabilisce la parità. Asano e Oberdorf, così come Stoger e Tzolis non sbagliano e si va a oltranza. Schlotterbeck è freddissimo, Niemiec pure. Wittek trasforma, Uchino spara fuori dallo stadio. Il Bochum resta in Bundesliga.

Bundesliga 2024-2025

Di seguito tutte e 18 le squadre che comporranno la Bundesliga 2024-2025:

Augsburg Bayer Leverkusen Bayern Monaco Bochum Borussia Dortmund Borussia Monchengladbach Eintracht Francoforte Friburgo Heidenheim Hoffenheim Holstein Kiel Mainz RB Lipsia Stoccarda St. Pauli Union Berlino Werder Brema Wolfsburg