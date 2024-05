Sei squadre o una pioggia di milioni? Perchè alle italiane non conviene avere la Roma in Champions

CalcioWeb

Ultimo weekend di Serie A, poi calerà il sipario sulla stagione 2023-2024 e si comincerà a pensare già all’annata che verrà. La stagione 2024-2025 porta con sè un’importante novità legata al nuovo format della Champions League che sarà la più ricca di sempre.

Per le squadre italiane, escluso il Bologna che parte da una posizione peggiore ma guadagna comunque poco meno di 30 milioni, la sola qualificazione porta in dote tra i 46 e i 55 milioni stando ai dati diffusi da “La Gazzetta dello Sport”. Un bottino che potrebbe variare se le squadre dovessero essere 6.

Il montepremi della Champions League 2024-2025

Il montepremi complessivo della Champions League 2024-2025 ammonta a 2.5 miliardi, quasi mezzo milione in più dell’edizione 2023-2024. La cifra si divide secondo 3 voci:

Partecipazione: 670 milioni Risultati: 950 milioni Market pool più ranking storico: 850 milioni

La quota per la partecipazione è fissa e si attesta sui 20.3 milioni. Per quanto riguarda i risultati, se una squadra dovesse alzare la coppa vincendo tutte le partite porterebbe a casa 90 milioni. La voce market pool si definisce in base alla somma delle classifiche del valore dei contratti tv (l’Italia è 5ª) e del rendimento dei club degli ultimi 5 anni. Il ranking storico, invece, valuta gli ultimi 10 anni. Viene fuori una classifica a 36 quote (tante quanti i club): il massimo incasso è di 46 milioni, il minimo supera appena il milione.

Le squadre italiane nella prossima Champions League

Parliamo di cifre stimate. L’Inter e la Juventus sono le squadre che incasseranno di più dalla partecipazione alla prossima Champions League, circa 53 milioni. Una cifra importantissima per i bilanci delle due squadre. Terzo gradino del podio per l’Atalanta che dovrebbe assestarsi su 50 milioni. Attardato il Milan che paga un passato recente non proprio florido rispetto all’antico DNA Europeo: 46 milioni per i rossoneri. Il Bologna è, come detto, la squadra con i parametri più bassi e incasserà circa 27 milioni.

Il quadro potrebbe essere rivisto al ribasso in caso di qualificazione della Roma. Se i giallorossi dovessero ottenere l’accesso all’ultima Champions League, grazie al proprio ranking UEFA, sarebbero la squadra che incasserebbe di più, circa 55 milioni, togliendone una parte dal piatto di tutte le altre italiane che scalerebbero di un posto. Chissà che queste dinamiche non spingano le squadre già qualificate a incrociare le dita (l’Atalanta a impegnarsi direttamente) affinchè la Roma resti fuori dalla Champions League 2024-2025…

Chi vince la nuova Champions può arrivare a un massimo di 150/155 milioni, ai quali aggiungere una cinquantina dal botteghino: un affare da circa 200 milioni che fa gola a tutte.