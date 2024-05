CalcioWeb

Piero Braglia è tra i più esperti e vincenti allenatori dalla Serie B in giù e si prepara ad una nuova avventura della sua ricca carriera: è vicinissimo alla panchina del Campobasso. Si tratta di un tecnico con grandissima esperienza e in grado di tirare fuori il massimo dai suoi calciatori.

Ex calciatore di ruolo centrocampista, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Montevarchi, Cremonese, Fiorentina, Catanzaro, Cremonese, Triestina, Catania e Rondinella.

Dal 1990 intraprende la lunghissima carriera da allenatore alla guida di Colligiana, Rondinella, Sangiovannese, Montevarchi, Pontedera, Carrarese, Sangiovannese, Foggia, Chieti, Catanzaro, Pisa, Lucchese, Frosinone, Taranto, Juve Stabia, Lecce, Alessandria, Cosenza, Avellino e Gubbio. Oltre 1100 panchine dalla Serie C ai dilettanti e tantissima esperienza in Serie C: Piero Braglia è un lusso per la categoria.

Le ambizioni del Campobasso

Il Campobasso è stato protagonista di una bellissima promozione dal campionato di Serie D e le ambizioni sono sempre più interessanti anche per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa per la panchina con Piero Braglia è ai dettagli e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Una garanzia di successo in un campionato competitivo come quello di Serie C. Il tecnico si rimette in gioco dopo le dimissioni a Gubbio.