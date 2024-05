Pioli, pista estera o Napoli? L’indizio sul futuro: “sto studiando…”

CalcioWeb

“Non vi dimenticherò mai” ha detto Stefano Pioli ai tifosi del Milan. Ma da quest’oggi il tecnico di Parma dovrà pensare a quale sarà la sua prossima destinazione. Il suo contratto scade tra un anno ma, secondo quanto filtra da Milanello, nonostante nel comunicato che segna la separazione dal Milan non si parli di esonero, sembra essere stata trovata la formula per la separazione consensuale.

“I prossimi 10-15 giorni saranno decisivi. Il mio agente mi chiamava nelle ultime settimane, ma gli ho detto che non volevo sentire niente fino all’ultima giornata e alla conclusione con il Milan. Ma devo trovare qualcosa di particolare e stimolante. Voglio costruire ancora qualcosa di speciale. Sono uscito dalla mia zona di comfort“, ha dichiarato Pioli dopo Milan-Salernitana.

Su di lui c’è il forte interessamento del Napoli che, dopo aver perso Gasperini (rinnovo con l’Atalanta a un passo) proverà a fare un ultimo tentativo con Conte: se dovesse rivelarsi un buco nell’acqua, Pioli è la prima alternativa. Ma non aspetterà in eterno. “Sto studiando l’inglese, mi piacerebbe tanto qualcosa d’altro, è il momento giusto. La Premier League mi stimola, ma non so se ci sarà la possibilità“, ha aggiunto.