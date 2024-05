Calcio spagnolo nel caos, Piquè indagato: nuovo scandalo Supercoppa, conti bloccati alla Kosmos

CalcioWeb

Gerard Piquè risulta indagato nell’inchiesta riguardante presunte irregolarità legate all’organizzazione della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, operazione orchestrata, insieme all’ex presidente federale Luis Rubiales, attraverso la società Kosmos che fa capo all’ex calciatore del Barcellona. I reati ipotizzati nell’indagine sono: corruzione in affari, amministrazione sleale e non è esclusa la possibilità che ci sia stato riciclaggio di denaro.

Il magistrato vuole vederci chiaro sulla commissione da 4 milioni all’anno assegnata alla Kosmos dalla Federcalcio di Rubiales per i 6 anni di contratto che hanno portato il torneo in Medio Oriente. Il giudice Delia Rodrigo ha imputato altre 15 persone fra le quali Pedro Rocha, attuale presidente della Federcalcio spagnola, delfino di Rubiales. Le parti hanno tra 3 e 5 giorni per fare ricorso.

Il contratto risale al 2019 e prevedeva il versamento di 40 milioni alla federazione e 4 alla Kosmos in qualità di “terzo agente”. Tale posizione ha generato dei sospetti perchè, al momento dell’accordo, Gerard Piquè era ancora un calciatore del Barcellona e la squadra partecipava al torneo. Un mese fa la stessa giudice aveva ordinato il blocco del conto bancario della Kosmos, sempre motivandolo con la partecipazione della società nell’organizzazione della Supercoppa.