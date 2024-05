Playoff Serie B, tripudio Catanzaro: 4-2 al Brescia ai supplementari, esplode il “Ceravolo”!

CalcioWeb

Catanzaro-Brescia prometteva scintille e non ha deluso le attese. Un turbinio di emozioni nei Playoff di Serie B durato 90 minuti regolamentari e 15 di supplementari serviti a decidere le sorti di una partita vissuta sul filo del rasoio delle emozioni, con continui ribaltamenti nel punteggio e nel discorso qualificazione. Il Brescia aveva un solo risultato a disposizione, la vittoria: con il pareggio, infatti, il Catanzaro sarebbe passato al turno successivo in virtù del miglior piazzamento in classifica (ma dopo i supplementari).

I lombardi sono andati a una manciata di secondi dal passaggio del turno: al 96′, infatti, il punteggio segnava 1-2 in favore degli ospiti grazie ai gol di Galazzi, poi pareggiato da Iemmello, e Moncini. Pronta la festa sulla panchina del Brescia ma il Catanzaro non muore davvero mai. Al 96′, Alfredo Donnarumma, ex Brescia dal 2018 al 2021, mette dentro la rete del 2-2 che porta il match ai supplementari.

Al Catanzaro sarebbe bastato difendere il pareggio ma la rete del 3-2 di Brignola al 105′ e la doppietta di Iemmello al 120’+2 dell’overtime hanno messo in ghiaccio la partita e la qualificazione. Al triplice fischio dell’arbitro il “Ceravolo” esplode di gioia in un tripudio giallorosso: il Catanzaro avanza alla semifinale dei Playoff di Serie B nella quale affronterà la Cremonese.