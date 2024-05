Playoff Serie B, il Venezia vince e va in finale: si spegne la Candela del Palermo

CalcioWeb

I Playoff di Serie B hanno emesso il loro primo, grande, verdetto. Il Venezia batte il Palermo, andata e ritorno, e raggiunge la finale. Continua a bruciare il fuoco del sogno Serie A dei lagunari che dopo il successo ottenuto al “Renzo Barbera” (0-1, rete di Pierini), si sono ripetuti per 2-1 in casa propria, allo stadio “Pierluigi Penzo”.

Decisive le marcature di Tessmann e Candela nel primo tempo. Nel finale di gara il Palermo prova il tutto per tutto e riesce solo ad accorciare le distanze con l’autogol di Svoboda. Grande festa in casa Venezia che, dopo la promozione diretta sfumata nell’ultima giornata di regular season, ha ancora una doppia chance da giocarsi per salire in Serie A insieme a Parma e Como. Appuntamento per il 30 maggio e il 2 giugno contro la vincente di Cremonese-Catanzaro (2-2 all’andata, ndr) di domani sera.