Playoff Serie C, la Juventus U23 fa saltare il fattore campo: le qualificate alla fase nazionale

Si sono giocate le partite del secondo turno dei playoff di Serie C. Nelle 6 gare in programma in 5 occasione il fattore campo è risultato decisivo: Atalanta U23, Casertana, Perugia, Taranto e Triestina hanno staccato il pass per il turno Nazionale.

La Triestina strappa il pareggio contro la Giana Erminio dopo l’iniziale vantaggio ospite, 1-1 tra Atalanta U23 e Legnago. A reti inviolate Casertana-Audace Cerignola, Perugia-Rimini e Taranto-Picerno. Colpo della Juventus U23 contro il Pescara grazie ai gol di Sekulov, Guerra e Mbangula.

I risultati del secondo turno

Atalanta U23 -Legnago 1-1

-Legnago 1-1 Casertana -Audace 0-0

-Audace 0-0 Perugia -Rimini 0-0

-Rimini 0-0 Taranto -Picerno 0-0

-Picerno 0-0 Triestina- Giana Erminio 1-1

Giana Erminio 1-1 Pescara-Juventus U23 1-3

Le squadra qualificate accedono alla fase nazionale con gare di andata e ritorno in programma dal 14 al 25 maggio. Dal prossimo turno subentreranno il Catania (vincitore della Coppa Italia di Serie C), e le terze classificate della stagione regolamentare (Vicenza, Carrarese e Benevento). Domani il sorteggio.