Playoff Serie C, i sorteggi del 2° turno Nazionale: accoppiamenti e calendario

CalcioWeb

Archiviate le partite del 1° turno della fase Nazionale dei Playoff di Serie C, nella mattina odierna, presso la sede di Sky Sport, sono stati effettuati i sorteggi per stabilire gli accoppiamenti delle partite del 2° turno Nazionale dei Playoff di Serie C. Alle squadre qualificate dal turno precedente si uniscono: il Padova dal Girone A, la Torres per il Girone B, l’Avellino per il Girone C.

Le partite si giocheranno su andata e ritorno e in caso di parità di risultati nella doppia sfida verrà valutata la differenza reti. Se tale parametro non dovesse bastare per stabilire il passaggio del turno, conterà la classifica della regular season: la squadra con il miglior piazzamento avanzerà alla Final Four. Le partite si giocheranno il 21 e il 25 maggio.

Il tabellone del 2° turno Nazionale dei Playoff di Serie C

Juventus U23-Carrarese

Catania-Avellino

Benevento-Torres

L. R. Vicenza-Padova

Tabellone Final Four Playoff di Serie C

Vincente Catania-Avellino – Vincente L.R. Vicenza-Padova

Vincente Juventus U23-Carrarese – Vincente Benevento-Torres

Finale Playoff Serie C

Vincente semifinale A-Vincente Semifinale B