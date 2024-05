Playout Serie C, i risultati: blitz del Novara, ok il Potenza

CalcioWeb

Si sono disputate le gare di andata dei playout di Serie C e sono arrivate subito interessanti indicazioni in attesa delle gare di ritorno. Il colpo più importante è stato quello del Novara, in grado di vincere contro il Fiorenzuola con il punteggio di 1-3. Decisivi i gol di Urso, Bentivegna e Ongaro.

Vittoria in trasferta anche del Potenza con il punteggio di 0-1, decisiva la marcatura di Caturano. Vittoria casalinga della Recanatese (1-0 contro la Vis Pesaro). Pareggio in Francavilla-Monopoli.

I risultati della gare di andata

Fiorenzuola-Novara 1-3

Monterosi-Potenza 0-1

Recanatese-Vis Pesaro 1-0

Francavilla-Monopoli 1-1