Porto, deciso il futuro di Conceicao! E adesso il Milan che fa?

Dopo diversi giorni di colloqui e riflessioni, il Porto e Sergio Conceicao sono arrivati a un punto d’incontro: sarà addio. La decisione è stata riportata dal quotidiano portoghese “Record”. Nella prossima stagione Sergio Conceicao non sarà più l’allenatore del Porto, il tecnico ha comunicato la propria decisione alla dirigenza dei ‘Dragoes’ e al nuovo presidente Andrè Vilas-Boas.

Nuovo nome da aggiungere alla folta lista degli allenatori senza panchina che vede attualmente profili del calibro di: Conte, De Zerbi, Pioli, Sarri, Xavi, Tuchel, Pochettino, Zidane e Allegri.

E il Milan adesso che fa?

Il nome di Conceicao, nelle scorse settimane, era stato fortemente affiancato al Milan. Il tecnico portoghese aveva messo in dubbio il suo futuro al Porto proprio dopo il forte interessamento dei rossoneri. Intanto, il Milan sembra aver bloccato l’arrivo di Paulo Fonseca, nome che, come già accaduto per Lotepegui, non ha registrato il gradimento della tifoseria.

La trattativa per l’addio di Conceicao al Porto (legato da un contratto lungo e rinnovato la scorsa stagione) è andata un po’ per le lunghe e il Milan potrebbe aver cambiato obiettivo. E adesso? I rossoneri faranno un passo indietro ritornando sul loro vecchio pallino?