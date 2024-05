CalcioWeb

Grave episodio nel campionato di Serie C con protagonista il Potenza. Il club ha ottenuto la salvezza dopo il trionfo ai playout ma le ultime ore sono salite alla ribalta per un altro motivo.

‘La società Potenza Calcio, in merito alle notizie di stampa diffuse in queste ultime ore riguardanti un presunto episodio che vedrebbe coinvolti alcuni dei propri tesserati, ritiene doveroso attendere che gli organi competenti accertino la verità dei fatti ed eventuali responsabilità, riservandosi, all’esito, di intraprendere ogni azione utile a tutela dell’immagine della società”. I carabinieri stanno svolgendo indagini su una presunta aggressione che due tifosi avrebbero subito domenica sera da parte di alcuni calciatori del Potenza, in circostanze che sono ancora da chiarire.

Gli altri dettagli

Dopo l’accaduto i due tifosi hanno fatto ricorso alle cure mediche. ‘‘Il club, che da sempre si impegna nella diffusione di valori quali rispetto, fair play ed integrazione, continuerà a lavorare con determinazione – ha dichiarato la società – per garantire che tali principi siano seguiti e rispettati, condannando ogni atto di discriminazione e di violenza fisica e verbale”.