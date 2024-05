Euro 2024, i pre-convocati dell’Italia: Spalletti ne sceglie 30, assenze importanti

CalcioWeb

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati dell’Italia per Euro 2024. Pochissime sorprese rispetto alle prediction fatte da CalcioWeb nei giorni scorsi. Prima chiamata in Nazionale per Calafiori, seconda per Bellanova, Folorunsho e Fagioli (appena tornato dalla squalifica). Ritornano Ricci e Provedel.

L’assenza più pesante è quella di Ciro Immobile, nominato capitano dopo l’insediamento di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Assente anche Locatelli al quale è stato preferito Fagioli di rientro dalla squalifica per scommesse. Niente da fare anche per Bonaventura nonostante la buona stagione alla Fiorentina, così come per Marco Verratti ormai uscito fuori dai radar della Nazionale. Niente ‘last dance’ per Leonardo Bonucci.

Il raduno inizierà il 31 maggio a Coverciano, il 4 e il 9 giugno due amichevoli con Turchia e Bosnia, il 6 giugno la lista dei 26 convocati per Euro 2024.

Euro 2024: la lista dei pre-convocati dell’Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)