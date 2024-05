I precedenti di Atalanta-Juventus in Coppa Italia: la finale del 2021 e la ‘maledizione’ nerazzurra

CalcioWeb

E’ quasi tutto pronto all’Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre arrivano all’ultimo atto con un entusiasmo completamente diverso: la squadra di Gasperini è reduce dalla qualificazione in finale di Europa League e in campionato vince da quattro partite consecutive, al contrario i bianconeri sono in crisi evidente con 5 pareggi nelle ultime 5 partite in campionato e soprattutto la prestazione incommentabile contro la già retrocessa Salernitana.

Atalanta e Juventus sono pronte ad affrontarsi in una finale per la seconda volta dopo il precedente sempre in Coppa Italia, vinto dai bianconeri il 19 maggio 2021 al Mapei Stadium con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Kulusevski e Chiesa. I bianconeri hanno vinto quattro delle ultime 5 partite contro l’Atalanta in Coppa Italia e l’unico successo nerazzurro risale al 2019 nel match dei quarti con il punteggio di 3-0 con gol di Castagne e doppietta di Zapata.

Le due squadre hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, tra cui le due gare più recenti del campionato di Serie A. La Juventus detiene il record di finali di Coppa Italia conquistate: con quella contro l’Atalanta sono 22 le volte che il club bianconero ha raggiunto l’ultimo atto. La ‘Vecchia Signora’ guida la classifica dell’Albo d’Oro con ben 14 affermazioni. Nella storia della ‘Dea’ questa è la sesta finale di Coppa Italia con una sola affermazione nella stagione 1962/63 contro il Torino per 3-1. La Dea ha perso tutte le quattro finali successive.

Lo stato di forma delle due squadre

L’ultimo trofeo vinto dall’Atalanta è stato quello della Serie B 2010/2011 con Colantuono con in panchina. Con la conquista della finale di Europa League, per la prima volta nella sua storia l’Atalanta giocherà una finale europea. La squadra di Gasperini ha vinto 6 delle ultime 7 partite tra tutte le competizioni ed è considerata anche dai bookmakers leggermente favorita. La Juventus ha registrato una striscia di 6 partite di fila senza vittorie per la prima volta dal 2009.

La sfida in panchina

Gasperini potrebbe diventare l’allenatore più ‘anziano’ a vincere la Coppa Italia. Massimiliano Allegri potrebbe diventare il primo allenatore nella storia a vincere cinque volte la Coppa Italia (al momento ha eguagliato il record di Eriksson e Mancini).