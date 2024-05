Premi MVP Serie A 2023-2024: tutti i vincitori. Risolto il ‘giallo’ Lautaro

CalcioWeb

Ultimo weekend di Serie A, poi la stagione 2023-2024 del massimo campionato italiano passerà agli archivi. In attesa delle ultime gare che decreteranno la classifica finale, la Lega Serie A ha assegnato i premi MVP Serie A 2023-2024 per la varie categorie dei protagonisti che hanno brillato nell’annata che sta per concludersi.

Scorpacciata di trofei per l’Inter Campione d’Italia, com’era prevedibile. Un titolo a testa per Juventus e Milan (la grande delusa della stagione), così come per Bologna e Monza.

Premi Serie A: perchè Lautaro Martinez non figura fra gli attaccanti?

Al momento delle 3 nomination per i candidati al premio MVP della Serie A 2023-2024 per la categoria attaccanti, i tifosi dell’Inter hanno criticato l’assenza di Lautaro Martinez. Del resto, il capocannoniere della Serie A con 24 gol come può non essere fra i migliori attaccanti mentre Vlahovic (16), Dybala (13 e 9 assist) e Leao (8 e 9 assist) sì?

Il motivo è presto detto: Lautaro Martinez è l’MVP del Campionato di Serie A. L’attaccante dell’Inter ha vinto il premio di miglior calciatore della stagione e, poichè ciascun giocatore non può vincere, per regolamento, due premi, è stato selezionato per quello più prestigioso.

I vincitori dei premi MVP Serie A 2023-2024

Miglior allenatore: Simone Inzaghi (Inter)

(Inter) Premio fair play: Alessandro Florenzi (Milan)

(Milan) Miglior U23: Joshua Zirkzee (Bologna)

(Bologna) Miglior portiere: Michele Di Gregorio (Monza)

(Monza) Miglior difensore: Alessandro Bastoni (Inter)

(Inter) Miglior centrocampista: Hakan Calhanoglu (Inter)

(Inter) Miglior attaccante: Dusan Vlahovic (Juventus)

(Juventus) MVP Serie A: Lautaro Martinez (Inter)

Le parole di De Siervo

“Come ormai consuetudine, al termine della stagione di Serie A TIM premiamo i calciatori che si sono distinti nel corso dell’anno – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Questi cinque campioni, selezionati sulla base dei dati di performance e delle analisi evolute di Stats Perform, hanno espresso il meglio in termini di qualità tecnica, capacità di leadership e prestazioni atletiche, risultando decisivi per i risultati raggiunti dalle rispettive squadre e regalando ai tifosi quelle emozioni che sono l’essenza stessa del gioco”.

“L’annata di Lautaro Martinez è stata straordinaria in termini di rendimento e leadership. L’attaccante dell’Inter ha rappresentato, con il suo carisma e le sue giocate, il perfetto Capitano di un gruppo ottimamente assemblato, che ha conquistato con merito lo Scudetto. Alla terza annata consecutiva con più di 20 gol in Serie A TIM, il campione del mondo argentino è ormai un assoluto Top Player, un patrimonio dell’Inter e del nostro Campionato, capace di essere sempre decisivo nei momenti determinanti della stagione”, conclude De Siervo.