In Premier League si valuta l’abolizione del Var: la votazione a giugno

Il Var è uno strumento eccezionale ma clamorosamente rischia di essere abolito in Premier League: i club, infatti, voteranno se eliminare la tecnologia dalla prossima stagione durante l’assemblea generale annuale del prossimo 6 giugno.

Il Wolverhampton ha presentato formalmente una mozione in tal senso, sostenendo che la video assistenza all’arbitro è stata introdotta “in buona fede”, ma ha portato a “numerose conseguenze negative non intenzionali che stanno danneggiando il rapporto tra tifosi e calcio”.

La dichiarazione del Wolves

“Il prezzo che stiamo pagando per un piccolo aumento della precisione è in contrasto con lo spirito del nostro gioco”, si legge in una dichiarazione dei Wolves. La Premier League ha affermato di “riconoscere le preoccupazioni”, ma di “supportare pienamente” la tecnologia. Qualsiasi modifica alle regole richiede una maggioranza favorevole di due terzi, ovvero 14 club su 20.