Le previsioni di bookmakers: la corsa playoff in Serie B, la Premier League e un… trofeo per il Bologna

Continua la festa scatenata in casa Bologna dopo la matematica qualificazione in Champions League e il club è già proiettato alla prossima stagione. I bookmaker sono ottimisti sul club rossoblu, a prescindere da cosa si deciderà sul futuro di Thiago Motta, corteggiato da Juventus e non solo: su Better e Goldbet si gioca a 25 l’ipotesi di uno Scudetto rossoblù entro il 2027, quota che sale a 50 per una coppa europea entro lo stesso anno.

Più difficile, e offerta a 67 dagli analisti di Planetwin365, la conquista del tricolore già nella prossima stagione.

I playoff in Serie B

La Sampdoria si presenta con grande slancio ai playoff di Serie B. Secondo i betting analyst di Sisal, i blucerchiati inseguono la promozione a quota 7,50, alla pari con Catanzaro e Palermo e dietro solo a Venezia e Cremonese, che appaiono favorite a 3 volte la posta. Servirà, invece, una vera e propria impresa al Brescia, il cui ritorno nella massima serie si gioca a quota 25.

Gli esperti di William Hill vedono, però, favoriti il Palermo e il Catanzaro per il passaggio del turno. Infatti, il segno «1» per i rosanero contro la Sampdoria si gioca a 2,30, mentre il colpo esterno dei blucerchiati vale 3 volte la posta, con il pareggio, che vorrebbe dire supplementari, che si attesta a 3,30. Allo stesso modo si profila una vittoria interna per il Catanzaro, avanti a quota 2,10 sul Brescia, proposto invece a 3,40, stessa quota del pareggio.

La Premier League

Si avvicina la sfida decisiva tra Tottenham e Manchester City, partita che potrebbe risultare decisiva in Premier League. I Citizens devono recuperare un punto sull’Arsenal capolista, su un campo dove perdono da quattro stagioni, senza aver mai segnato mai un goal.

Numeri che non spaventano però gli analisti di Sisal che vedono a 1,36 il riscatto degli uomini di Guardiola, quota che sale a 1,38 su 888sport contro il quinto colpo Spurs consecutivo fissato tra 6,50 e 7. Nel mezzo, a 5,80, il pareggio che permetterebbe a City e Gunners di affrontare l’ultima giornata a pari punti.