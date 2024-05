Pronostici Serie A, 35ª Giornata: da Roma-Juventus alla lotta salvezza, i nostri consigli

CalcioWeb

Ultime 3 giornata rimaste in Serie A con la lotta per l’Europa e quella per la salvezza che si fanno sempre più calde. Ogni punto rischia di essere fondamentale per raggiungere o meno il proprio obiettivo stagionale, ogni errore può risultare fatale. Vediamo insieme i pronostici della 35ª Giornata di Serie A realizzati dalla nostra redazione.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 35ª Giornata

Torino-Bologna X2

Si comincia dalla gara del venerdì. Il Torino sembra ormai tagliato fuori per la corsa a un piazzamento europeo che dipende più dai destini europei di Atalanta/Roma e Fiorentina che dai propri sforzi in campionato. Il Bologna, invece, insegue la matematica certezza della Champions League. Fiducia ai felsinei con un X2.

Monza-Lazio MG 1-3 Ospite

A proposito di rincorsa all’Europa, anche la Lazio vuole fare la sua parte. I biancocelesti sono a 4 punti dalla Roma e da un piazzamento Champions League e chiedono strada in quel di Monza. I brianzoli non hanno più obiettivi e non vincono da 5 giornate consecutive. Fiducia all’attacco biancoceleste con un MG 1-3 Ospite.

Sassuolo-Inter MG 1-3 Ospite

Il Sassuolo ha un disperato bisogno di punti salvezza, l’Inter insegue il record dei 100 punti. Il Sassuolo ha tutto da perdere ma da 6 giornate i neroverdi non vedono i 3 punti. E di gol ne hanno subiti 15. Quindi l’attacco dell’Inter, il migliore del campionato, difficilmente resterà a secco: MG 1-3 Ospite.

Cagliari-Lecce GG

Punti salvezza importanti quelli in palio tra Cagliari e Lecce, soprattutto per i sardi, attualmente a quota 32, i salentini a quota 36 sono un po’ più tranquilli. Un punto potrebbe fare al caso di entrambe. Chissà che non arrivi con un gol per parte: segno GG.

Empoli-Frosinone X

Altra partita caldissima in zona salvezza. Empoli e Frosinone sono appaiate a quota 31 punti, 2 in più dell’Udinese, ad oggi, prima delle retrocesse. Tre punti sarebbero importantissimi da ambo le parti, ma è possibile che ne arrivi 1 che accontenti (o forse no) entrambe con una X.

Verona-Fiorentina MG 1-3 Casa

Ultima delle squadre in lotta per evitare la retrocessione, il Verona, affronterà la Fiorentina ormai concentrata sulla Conference League. I gialloblu hanno bisogno di fare punti per mantenere la categoria e giocheranno all’attacco: MG 1-3 Casa.

Milan-Genoa MG 1-3 Casa

Milan già sicuro della Champions League, Genoa già salvo. Partita che si giocherà senza grandi obiettivi, potrà giovarne lo spettacolo e magari l’attacco del Milan: MG 1-3 Casa.

Roma-Juventus Under 4.5

Gara importante in zona Europa con la Juventus che cerca di blindare il piazzamento Champions League e la Roma che, fra le due gare di Europa League contro il Leverkusen, deve tirare un po’ il fiato e stare attenta agli assalti delle inseguitrici. Due squadre molto attente alla fase difensiva, un pareggio potrebbe essere accolto positivamente soprattutto nella Capitale. Scegliamo l’Under 4.5.

Salernitana-Atalanta 2

Salernitana già retrocessa contro un’Atalanta che farà ampio turnover in vista della gara di ritorno contro il Marsiglia in Europa League. Bergamaschi che, comunque, non vogliono perdere di vista il quinto posto distante appena 2 punti (hanno anche una gara da recuperare, ndr). Il 2 fisso sembra scontato.

Udinese-Napoli MG 1-3 Casa

Visti i due scontri diretti davanti, l’Udinese ha l’obbligo di fare punti per rilanciare le proprie quotazioni salvezza. Il Napoli si gioca le ultime chance per agguantare almeno l’Europa League distante comunque 7 punti. Il fattore campo potrebbe giocare a favore dei bianconeri: MG 1-3 Casa.

