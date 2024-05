Pronostici Serie A, 37ª Giornata: 2 ‘Playout’ e la corsa all’Europa, la schedina

CalcioWeb

Penultima giornata di Serie A, i giochi stanno per compiersi. Da venerdì a domenica un weekend lungo per la 37ª Giornata di Serie A che porta con sè verdetti importanti tanto per la zona retrocessione con due possibili ‘Playout’ e la corsa per l’Europa che si fa sempre più calda. Vediamo i pronostici della 37ª Giornata di Serie A realizzati dalla redazione di Calcioweb.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 37ª Giornata

Fiorentina-Napoli GG

Scontro diretto per un piazzamento in Conference League tra Fiorentina e Napoli. I toscani preparano le ultime gare prima della finale contro l’Olympiacos e potrebbero essere un po’ ‘distratti’, il Napoli (probabilmente senza Osimhen) sa che ogni punto adesso conta di più Scegliamo il segno GG.

Lecce-Atalanta MG 1-3 Ospite

Il Lecce già salvo saluta i suoi tifosi, l’Atalanta si lecca le ferite dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e vuole ripartire con una vittoria che possa permettere di mettere in ghiaccio la top 5 che fa rima con Champions League. Occhio alla finale contro il Leverkusen che potrebbe portare con sè distrazioni e turnover: MG 1-3 Ospite.

Torino-Milan Under 4.5

Anche il Torino è in lotta per un posto in Europa, il Milan invece è già sicuro del secondo posto. L’ultima in casa e la necessità di punti per la zona Europa dovrebbero essere motivazioni tali per far propendere la bilancia verso i granata: scegliamo un Under 4.5 complice la solidità del Torino.

Sassuolo-Cagliari GG

Primo ‘Playout’ salvezza. Punti pesantissimi in palio tra Sassuolo, 19° a quota 29 punti, e Cagliari, 16° a quota 33 punti. I neroverdi hanno bisogno di 3 punti, il Cagliari quantomeno di non perdere. Ci aspettiamo una gara a viso aperto con almeno un gol per parte: GG.

Monza-Frosinone MG 1-3 Ospite

Il Frosinone cerca punti importanti per sfruttare gli scontri diretti nei bassifondi della classifica. La trasferta di Monza, nonostante i brianzoli abbiano già concluso la propria stagione con una salvezza tranquilla, è tutt’altro che semplice. Fare punti per i ciociari è però di vitale importanza: MG 1-3 Ospite.

Udinese-Empoli MG 1-3 Casa

Secondo ‘Playout’ di giornata. L’Udinese, galvanizzata dalla vittoria contro il Lecce, cerca altri 3 punti che le permettano di salvarsi affossando proprio le ambizioni dell’Empoli che, dal canto suo, in caso di vittoria farebbe un importante balzo in avanti in vista di un’ultima giornata parecchio complessa. Premiamo il buon momento dell’Udinese che viene da 3 risultati utili consecutivi con un MG 1-3 Casa.

Inter-Lazio GG

Ultima in casa per l’Inter con tanto di festa e consegna del trofeo. Ma prima c’è una gara da giocare e la Lazio ha bisogno di punti utili a rincorrere la zona Champions. Scegliamo il segno GG per almeno un gol a testa.

Roma-Genoa 1X

Anche la Roma, come la Lazio, ha bisogno di punti utili alla rincorsa Champions League. I giallorossi non vincono da 3 giornate e hanno bisogno di 3 punti contro il Genoa ormai salvo ma molto pimpante e battagliero: segno 1X.

Salernitana-Verona 2

Ultima casalinga in Serie A per la Salernitana, il Verona vuole evitare di fare la stessa fine. Troppo importanti i tre punti per gli scaligeri, pensare di non ottenerli è impossibile: 2 fisso.

Bologna-Juventus 1X

Scontro con il terzo posto in palio fra due squadre ormai con la pancia piena. Il Bologna vuole salutare i suoi tifosi con un ultimo regalo, la Juventus è nel caos dell’esonero di Allegri e viene dalle fatiche di Coppa Italia. Optiamo per l’1X.

La schedina della 37ª Giornata di Serie A

Di seguito la schedina con i pronostici di Serie A per quanto riguarda le gare della 37ª Giornata:

