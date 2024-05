Pronostici Serie A, la schedina della 38ª giornata: brivido salvezza

CalcioWeb

Si torna in campo per la 38ª giornata del campionato di Serie A. Nel primo match di fronte Cagliari e Fiorentina, poi la trasferta del Bologna contro il Genoa di Gilardino. Sabato altre due gare: Juventus-Monza e Milan-Salernitana.

Domenica due gare alle 18: Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. Domenica sera la partite decisive per la corsa salvezza: Empoli-Roma e Frosinone-Udinese. A completare Lazio-Sassuolo e Verona-Inter. Ecco tutti i pronostici di CalcioWeb.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 38ª Giornata

Cagliari-Fiorentina MG 1-3 ospite

Il Cagliari continua la festa dopo la salvezza matematica. La Fiorentina dovrà mantenere l’ottavo posto in classifica. MG 1-3 ospite.

Genoa-Bologna MG 1-3 casa

Sono stati giorni di festa in casa Bologna dopo la qualificazione in Champions League. Oggi la notizia dell’addio con Thiago Motta. Il Genoa potrebbe approfittarne e realizzare almeno un gol. MG 1-3 casa.

Juventus-Monza 1

L’obiettivo della Juventus è chiaro: chiudere la stagione deludente con una vittoria in casa. L’1 sembra un pronostico affidabile.

Milan-Salernitana 1

Ultima di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Non sarà una giornata di festa ma la vittoria è comunque d’obbligo.

Atalanta-Torino GG

L’Atalanta è distratta dalla festa dopo la storica vittoria in Europa League. Il Torino potrebbe approfittarne. Il pronostico 2 è comunque rischioso, più probabile il GG.

Napoli-Lecce 1

Il Lecce è già salvo e non ha obiettivi in stagione. Il Napoli non può rinviare ulteriormente il ritorno alla vittoria.

Empoli-Roma Over 1,5

L’Empoli si gioca le ultime speranze di salvezza, la Roma è già sicura del sesto posto. Tutti i pronostici sono a favore della squadra di Davide Nicola ma…

Frosinone-Udinese Under 4,5

E’ la partita della giornata in chiave salvezza. Si preannuncia una gara aperta con uno ‘sguardo’ a Empoli-Roma. Probabile il pronostico Under 4,5.

Lazio-Sassuolo 1

Vittoria molto probabile per la squadra di Igor Tudor contro il già retrocesso Sassuolo.

Verona-Inter MG 1-3 ospite

Verona e Inter potrebbero chiudere ‘in festa’ una stagione molto positiva. Prende quota l’ipotesi del goal, più probabile il pronostico MG 1-3 ospite.

La schedina della 37ª Giornata di Serie A

