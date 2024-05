“Mr. President”, le proprietà straniere in Italia: Niederauer, carriera e patrimonio del presidente del Venezia

CalcioWeb

Il Venezia è pienamente in lotta per la promozione nel campionato di Serie A e la fase di evoluzione societaria e sportiva negli ultimi anni è stata evidente. Il club è passato attraverso diverse fasi di proprietà nel corso delle ultime stagioni, tra cui anche quella straniera. La squadra ha riscontrato un significativo interesse internazionale che ha influenzato sia la gestione che la direzione sportiva del club.

Il Venezia è stato acquistato nel 2015 da un gruppo di investitori americani, guidato da Joe Tacopina, un avvocato italo-americano ed ex presidente del Bologna. Tacopina ha poi ceduto la sua quota nel 2020 a Duncan Niederauer, ex CEO della New York Stock Exchange, che è diventato il presidente del club. Il Venezia ha guadagnato, così, una maggiore visibilità internazionale, attirando l’attenzione di sponsor e tifosi al di fuori dell’Italia e favorendo nuove opportunità commerciali e di sviluppo del marchio del club a livello globale.

Gli investitori stranieri hanno portato capitali significativi, utilizzati per migliorare le infrastrutture del club, incluso il nuovo stadio e il centro sportivo. La proprietà straniera ha anche influenzato la politica di trasferimenti del club, con una maggiore forza sulla scelta dei calciatori provenienti da vari paesi.

VFC Newco 2020 LLC è una società che ha acquisito il 100% delle partecipazioni del Venezia FC nel febbraio 2020. La società è rappresentata da un gruppo di investitori statunitensi che hanno mostrato il loro sostegno al club sin dalle prime fasi, contribuendo significativamente alla sua stabilità finanziaria. La leadership di VFC Newco 2020 LLC è guidata da Duncan Niederauer.

Chi è Duncan Niederauer

Duncan Niederauer è un personaggio influente nel mondo finanziario e sportivo, salito alla ribalta anche e soprattutto per il suo ruolo di presidente del Venezia Football Club. Nato il 1° gennaio 1959 a New York, Niederauer ha iniziato la sua carriera a Goldman Sachs diventando partner nel 2000 e successivamente CEO della New York Stock Exchange nel 2007. Dopo una carriera di successo a Wall Street, Niederauer ha assunto la presidenza del Venezia nel febbraio 2020, succedendo a Joe Tacopina.

Il punto più alto sotto l’aspetto sportivo è stato il salto di categoria in Serie A nella stagione 2020-2021 dopo la vittoria dei playoff. Nel corso del suo mandato, Niederauer ha lavorato per rafforzare il brand del club, trasformandolo in un marchio riconoscibile a livello globale. Niederauer è anche attivo in diversi progetti imprenditoriali, collaborando con organizzazioni come il Museum of American Finance e la Fundação Dom Cabral in Brasile. Il suo patrimonio personale è stimato attorno a 1,33 miliardi di euro.

Il Venezia sotto Niederauer si è distinto non solo per i risultati sportivi ma anche per un approccio unico al merchandising e alla promozione del brand, cercando di posizionarsi anche come un marchio di moda oltre che ovviamente come un tradizionale club di calcio. Adesso anche il risultato sportivo potrebbe tornare a sorridere per garantire un futuro ancora più solido al club.