Quale squadra allenerà Allegri? L’indizio di Galeone: “una big di Serie A ci sta pensando”

“L’esonero di Max è un’ingiustizia, ma a questo punto meglio così“. Giovanni Galeone, amico, ex allenatore e maestro di Massimiliano Allegri, spezza una lancia in favore del suo pupillo e poi aggiunge: “se Max e Giuntoli non vanno d’accordo, meglio separarsi. Conosco Max da anni: se l’altra sera è sbottato in quel modo, ci sarà stato sicuramente qualcosa di grave che ha fatto scatenare la sua reazione. Senza contare che il rigore non dato a Vlahovic era impossibile da non assegnare… Una cosa è certa: la squadra in Coppa Italia ha dimostrato di essere con Max. È matematico: altrimenti la Juventus non vince con quello spirito contro l’Atalanta di Gasperini. Tatticamente sono stati perfetti e difensivamente non hanno concesso nulla“.

Il futuro di Allegri: pronta subito una nuova squadra?

Per come si è concluso il suo rapporto con la Juventus, con quella rabbia e quel moto d’orgoglio mostrato, sembra che Allegri abbia voglia di continuare ad allenare. Da escludere, probabilmente, un anno sabatico. Secondo Galeone, da bocciare anche l’ipotesi Arabia Saudita. Occhio invece a una big estera e una italiana.

“Spero di vederlo in Premier. Anche se il mio sogno è un altro: il Bayern Monaco. – ammette Galeone – . Il Bayern è la Juve di Germania e sono alla ricerca di un grande allenatore. Max sarebbe l’ideale per guidare tutti quei talenti e per riportare il club bavarese al successo dopo l‘ultima Bundesliga terminata in anticipo con lo storico trionfo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Arabia Saudita? No, perché non credo che Max abbia bisogno di soldi. Piuttosto credo che un pensierone ad Allegri lo farà anche De Laurentiis, da sempre un suo estimatore“.