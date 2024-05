Quale squadra allenerà Allegri? Bookmaker convinti: stuzzica l’estero, occhio a 2 big di Serie A

CalcioWeb

Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, la domanda più gettonata del momento è quella sul futuro del tecnico livornese: quale sarà la prossima squadra di Allegri? Le sensazioni, nonostante l’addio, fra polemiche e sfuriate, sia ancora piuttosto caldo, è che Max non voglia prendersi un periodo di pausa. Tanto dipenderà, ovviamente, dalle richieste che gli arriveranno.

I bookmaker hanno delineato un futuro abbastanza chiaro. La prossima squadra di Allegri dovrebbe essere estera stando alle quote di Sisal che piazza a 2.50 la pista che porta all’Arabia Saudita. Una proposta dal Bayern Monaco per sostituire Tuchel è a 4.50.

Secondo quanto riferisce Agipronews, è possibile anche una nuova esperienza in Serie A: in quota si gioca a 6 un ritorno al Milan, allenato tra tra il 2010 e il 2014, con il Napoli voglioso di cancellare un anno negativo a 7.50 volte la posta, mentre sale a 9 la prima volta come commissario tecnico di una nazionale.