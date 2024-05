Quale sarà la nuova squadra di Zirkzee? Le quote dei bookmaker: in Italia è lotta serrata

CalcioWeb

Il premio di miglior Under 23 della Serie A ha certificato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, l’ottima stagione di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha trascinato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League a suon di gol, assist e giocate da far stropicciare gli occhi. Non è un mistero che mezza Serie A (e non solo) abbia messo gli occhi su di lui. La domanda è una sola: quale sarà la nuova squadra di Joshua Zirkzee?

Le quote sul futuro di Zirkzee

La clausola da 40 milioni lo rende un calciatore molto appetibile, soprattutto per quei club che hanno bisogno di migliore l’attacco ma devono intervenire anche in altri reparti. È per questo motivo che il Milan, orfani di Olivier Giroud, è dato avanti a tutte le altre. Sisal paga il trasferimento in rossonero 2.75 volte la posta.

Con Thiago Motta in panchina, la Juventus insegue come seconda ‘destinazione’ a 4.50. Chiude il podio il trasferimento all’Inter, offerto a 6, con il Napoli, alle prese con la possibile partenza di Victor Osimhen, fissato a 7.50 volte la posta.