Il PSG si prende la Coppa di Francia, battuto il Lione 1-2 | ALBO D’ORO

Come già successo al Leverkusen in Germania, anche in Francia si completa il double. Il PSG, dopo la vittoria della Ligue 1, si prende anche la Coppa di Francia battendo 1-2 il Lione. Il club parigino mette in ghiaccio il successo già nel primo tempo grazie alle reti di Dembele, che apre le marcature al 22′, e di Fabian Ruiz al 34′. Nella ripresa la rete di O’Brien regala un secondo tempo in bilico, ma che il PSG riesce comunque a portare a casa.

L’Albo d’oro della Coppa di Francia

2024: Paris Saint-Germain

2023: Toulouse

2022: Nantes

2021: Paris Saint-Germain

2020: Paris Saint-Germain

2019: Rennes

2018: Paris Saint-Germain

2017: Paris Saint-Germain

2016: Paris Saint-Germain

2015: Paris Saint-Germain

2014: Guingamp

2013: Bordeaux

2012: Lyon

2011: Lille

2010: Paris Saint-Germain

2009: Guingamp

2008: Lyon

2007: Sochaux

2006: Paris Saint-Germain

2005: Auxerre

2004: Paris Saint-Germain

2003: Auxerre

2002: Lorient

2001: Strasbourg

2000: Nantes

1999: Nantes

1998: Paris Saint-Germain

1997: Nice

1996: Auxerre

1995: Paris Saint-Germain

1994: Auxerre

1993: Paris Saint-Germain

1992: Finale non disputata

1991: Monaco

1990: Montpellier

1989: Olympique de Marseille

1988: Metz

1987: Bordeaux

1986: Bordeaux

1985: Monaco

1984: Metz

1983: Paris Saint-Germain

1982: Paris Saint-Germain

1981: Bastia

1980: Monaco

1979: Nantes

1978: Nancy

1977: Saint-Étienne

1976: Olympique de Marseille

1975: Saint-Étienne

1974: Saint-Étienne

1973: Olympique Lyonnais

1972: Olympique de Marseille

1971: Rennes

1970: Saint-Étienne

1969: Olympique de Marseille

1968: Saint-Étienne

1967: Olympique Lyonnais

1966: Strasbourg

1965: Rennes

1964: Olympique Lyonnais

1963: Monaco

1962: Saint-Étienne

1961: Sedan

1960: Monaco

1959: Le Havre

1958: Stade de Reims

1957: Toulouse

1956: Sedan

1955: Lille

1954: Nice

1953: Lille

1952: Nice

1951: Strasbourg

1950: Stade de Reims

1949: RC Paris

1948: Lille

1947: Lille

1946: Lille

1945: RC Paris

1944: EF Nancy

1943: Olympique de Marseille

1942: Red Star

1941: Bordeaux

1940: RC Paris

1939: RC Paris

1938: Olympique de Marseille

1937: Sochaux

1936: RC Paris

1935: Olympique de Marseille

1934: Sète

1933: Excelsior Roubaix

1932: Cannes

1931: Club Français

1930: Sète

1929: Montpellier

1928: Red Star

1927: Olympique de Marseille

1926: Olympique de Marseille

1925: CASG Paris

1924: Olympique de Marseille

1923: Red Star

1922: Red Star

1921: Red Star

1920: Le Havre

1919: CA Paris

1918: Olympique de Paris