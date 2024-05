Quante squadre in Champions se l’Atalanta vince l’Europa League? La Roma tifa (e gufa) la ‘Dea’

CalcioWeb

Il countdown scorre velocemente, l’Atalanta è pronta per la finale di Europa League che vedrà i bergamaschi affrontare il Leverkusen imbattuto per provare a spezzare il tabù delle finali europee troppo spesso infelici per le squadre della Serie A.

A fare il tifo per i ragazzi di Gian Piero Gasperini ci sarà sicuramente la Roma che, proprio in base all’esito della finale, avrà il primo indizio sulla competizione europea che giocherà nella prossima stagione. Potrebbe cambiare, infatti, il numero delle squadre in Champions se l’Atalanta vince l’Europa League. Vediamo come e perchè.

Che succede se l’Atalanta vince l’Europa League e arriva quinta?

Partiamo da una premessa. L’Atalanta, con una gara al termine della Serie A e una partita da recuperare, può chiudere la stagione dal quinto posto in su: anche in caso di arrivo a pari punti con la Roma, infatti, sarebbe avanti per gli scontri diretti. I bergamaschi sono già sicuri di un biglietto per la prossima Champions League, i giallorossi no.

Detto questo, se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League e chiudere al quinto posto in campionato, la Serie A porterebbe 6 squadre alla prossima Champions League: le prime 4 qualificate (Inter, Milan, Bologna, Juventus) l’Atalanta in quanto vincitrice dell’Europa League, la Roma come sesta che otterrebbe il piazzamento lasciato vuoto proprio dai bergamaschi (il 5° assegnato dal ranking UEFA a partire da quest’anno, ndr).

Che succede se l’Atalanta vince l’Europa League e arriva sopra il quinto posto?

La Roma tiferà, dunque, per l’Atalanta questa sera, ma sarà costretta a gufarla nelle prossime due gare di campionato. Il motivo riguarda proprio il piazzamento dell’Atalanta. I nerazzurri sono, attualmente, al 5° posto con 66 punti, due in meno di Bologna e Juventus appaiate a 68: nelle due gare ancora da disputare, la ‘Dea’ potrebbe chiudere la stagione addirittura al terzo posto.

Se l’Atalanta dovesse chiudere quarta o terza, la Roma giocherebbe l’Europa League. Il motivo è presto detto. La Serie A qualifica le prime 4 squadre alla Champions League, più la quinta per il ranking UEFA. Secondo i nuovi regolamento UEFA per le coppe europee dal 2024 al 2027, se la squadra vincente l’Europa League si qualifica per la Champions anche attraverso un piazzamento in campionato, lascia libero un posto alla squadra con il miglior coefficiente UEFA qualificata ai preliminari di Champions League, in questo caso il Benfica già sicuro del secondo posto in Portogallo.