Quanto guadagna chi vince la Conference League? La Fiorentina punta al bottino pieno

Dopo aver perso la finale dell’anno scorso contro il West Ham, la Fiorentina quest’anno punta al bersaglio grosso. La fame di vittorie, la voglia di alzare il trofeo e di riscattare l’amarezza della passata stagione è tanta. La Fiorentina punta a vincere l’Europa League, senza se e senza ma. La squadra toscana è favorita contro l’Olympiakos ma una finale è sempre una finale e non va mai sottovalutata. Anche perchè in ballo c’è un assegno importante. Vediamo nel dettaglio quanto guadagna chi vince la Conference League.

Quanto incasserà la Fiorentina dalla Conference League?

La vittoria della Conference League porta in dote 2 milioni di euro. Una cifra nettamente inferiore a quella delle altre due competizioni europee, ma il cammino della Fiorentina è comunque di tutto rispetto dal punto di vista economico. I viola si presentano alla fina le di questa sera con in tasca un assegno da 16 milioni di euro ottenuto grazie ai risultati che vanno dalla partecipazione all’accesso in finale. In caso di vittoria la quota salirebbe a 18 milioni di euro.

Facciamo i conti in tasca alla Fiorentina:

Bonus partecipazione: 2,94 milioni

Ranking storico: 1,34 milioni

Market pool: 2,6 milioni

Bonus risultati: 2,1 milioni

Vittoria girone: 0,65 milioni

Ottavi di finale: 0,6 milioni

Quarti di finale: 1 milione

Semifinali: 2 milioni

Finale: 3 milioni

Bonus vittoria: 2 milioni

Totale: 18,23 milioni