Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia 2024? Il montepremi per Atalanta e Juventus

L’attesa è quasi finita. Si avvicina Atalanta-Juventus, sfida valevole per la finale di Coppa Italia e le squadre sono in campo per la rifinitura. La squadra di Gasperini è reduce da un momento entusiasmante tra campionato ed Europa League mentre i bianconeri sono in piena crisi e la stagione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio incubo.

La Juventus è in corsa per il 15° trofeo nazionale della sua storia, i nerazzurri sono fermi ad una sola affermazione. La gara dell’Olimpico potrebbe regalare alle due squadre un discreto gruzzoletto derivante dai premi.

Quanto guadagnano Atalanta e Juventus?

La squadra che sarà in grado di vincere la Coppa Italia si porterà a casa una somma di quasi 7,6 milioni di euro (premi dagli ottavi alla finale), poi il bottino di consolazione di quasi 5 milioni di euro (premi dagli ottavi alla finale) per la squadra perdente. Le due squadre, inoltre, potranno beneficiare degli incassi per i biglietti venduti e dei diritti tv.

I premi dagli ottavi per ogni singolo turno

Ottavi di finale: 400 mila euro

Quarti di finale: 850 mila euro

Semifinale: 1,7 milioni di euro

Finalista perdente: 2 milioni di euro

Finalista vincente: 4,6 milioni di euro