Ranieri lascia il calcio? “Nì”: la proposta che potrebbe riportarlo subito in panchina

Dopo la vittoria ottenuta nella delicata sfida salvezza contro il Sassuolo, il Cagliari ha ottenuto la certezza matematica della salvezza. Missione compiuta, l’ennesima, per Claudio Ranieri che ha aggiunto un’altra impresa alla sua straordinaria carriera da allenatore. Probabilmente anche l’ultima

Ranieri, 73 anni a ottobre, ha detto chiaramente che il Cagliari sarà l’ultimo club che allenerà in carriera. Promessa mantenuta e ribadita dopo l’addio annunciato nei giorni scorsi. Un ritiro dalle scene? Sì, anzi… “nì”.

Claudio Ranieri alla guida di una Nazionale?

“Prima del Cagliari avevo avuto 2/3 richieste che non si sono mai concretizzate. E mi chiedevo come mai, solitamente alla prima occasione ci si mette d’accordo. Quando è arrivato il Cagliari ho capito che il fato voleva che io chiudessi il cerchio qui“, ha spiegato Ranieri ai microfoni di Giorgio Porrà di “Sky Sport”.

“Io credo nel destino degli uomini e soprattutto nel mio destino. Dentro di me dicevo che volevo inaugurare il nuovo stadio perché ho iniziato all’Amsicora e sono stato al Sant’Elia e all’Unipol Domus. Poi le cose vanno avanti e capisci che è difficile che si faccia. Di intoppi burocratici in Italia ce ne sono troppi e io sono sorpreso che alcuni club siano riusciti a farsi lo stadio. Evidentemente nelle loro regioni tutto funziona bene, ma non voglio entrare in cose che non mi appartengono… Dentro di me ho detto che volevo concludere bene. A quel punto il cerchio sarebbe stato veramente perfetto: 3 promozioni, 2 salvezze. Sono un uomo fortunato, devo chiudere così“, ha aggiunto Ranieri.

Per questo motivo Ranieri ha chiuso con altri club all’infuori del Cagliari. Ma con una nazionale? “Se un domani dovesse esserci una nazionale, non parlo di quella italiana, che mi fa scattare un qualcosa posso dire di sì. Ma altre squadre di club non le prendo“, ha chiarito il tecnico. Chissà che, post Euro 2024, una Nazionale possa puntare proprio su Claudio Ranieri che ritornerà in panchina immediatamente, ma da CT.