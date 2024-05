Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli: le cifre, la clausola, l’interesse di un top club

CalcioWeb

Dalla gioia per lo Scudetto a una stagione ben al di sotto delle aspettative. A Napoli si vive tra il ricordo nostalgico del passato recente, un presente in cui si deve provare a rincorrere l’Europa (qualsiasi essa sia) e un futuro da programmare con grande attenzione. Tanti i calciatori in rosa che sembrano al passo d’addio, in pochi quelli che verranno confermati.

Fra di essi dovrebbe esserci Khvicha Kvaratskhelia sul quale il Napoli verrà ricostruito visto l’addio di Osimhen. Mamuka Jugeli, agente del calciatore, è in città per definire i termini del rinnovo contrattuale che spesso, in passato, è stato fonte di tensioni fra le parti.

Lo stipendio di Kvaratskhelia: il nodo ingaggio

Forte dell’interesse del Barcellona, dello status di futuro unico top player della rosa e di ultimo dei grandi protagonisti dello Scudetto rimasti (insieme a Di Lorenzo), Kvaratskhelia punta a un contratto da top player. La richiesta del procuratore, secondo “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe intorno ai 5 milioni di euro. De Laurentiis potrebbe proporre 4 più bonus, la cifra del primo rinnovo di Osimhen.

A proposito di Barcellona e possibili cessioni future. La valutazione attuale di Kvaratskhelia è la stessa di Osimhen, secondo il Napoli: circa 120 milioni. Per evitare brutte sorprese però, in sede di rinnovo potrebbe essere inserita una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni in modo tale da configurare una situazione simile a quella di Osimhen: se il giocatore vorrà partire in futuro, non sarà trattenuto, ma il prezzo potrà deciderlo il Napoli.