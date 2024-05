Rinnovo Lautaro, c’è grande distanza con l’Inter: incontro a vuoto, cosa sta succedendo

CalcioWeb

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter rischia di diventare un caso. Il bomber argentino è un calciatore centrale nel progetto dei nerazzurri, ha segnato 24 reti in stagione trascinando l’Inter alla vittoria dello Scudetto, ha vinto il premio di miglior marcatore e quello di MVP della Serie A. Per questo motivo il rinnovo di Lautaro Martinez, il miglior calciatore del campionato, sembrava una formalità.

Ma quando ci sono di mezzo certe cifre, anche la buona volontà deve sedersi al tavolo delle trattative. Più volte rimandato, con grande serenità, durante la stagione, il primo incontro fra le parti è avvenuto nella giornata odierna ed è stato un buco nell’acqua.

Il contratto di Lautaro all’Inter: grande differenza fra richieste e offerta

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter è, attualmente, in fase di stallo a causa dell’ampia differenza fra le richieste fatte pervenire dall’agente Alejandro Camano e la proposta della dirigenza nerazzurra. L’Inter in doppia cifra non può andare, quantomeno non senza bonus.

I 6 milioni attualmente percepiti dall’attaccante ex Racing sarebbero comunque aumentati a 8 – 8.5 milioni. Uno sforzo economico importante che farebbe diventare Lautaro Martinez il calciatore più pagato della Serie A (dando per certa la partenza di Osimhen). Proposta comunque ben lontana dai 12 milioni richiesti dall’agente del calciatore. Si tratta per limare 4 milioni di differenza, una distanza importante che, viste le difficoltà economiche dell’Inter, potrebbe non essere così semplice da coprire.