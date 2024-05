Ripescaggi in serie C, la graduatoria completa: Milan U23, Siracusa e altre 18. Ma le speranze sono al lumicino

CalcioWeb

L’estate del calcio italiano si preannuncia particolarmente serena. Forse la più serena di sempre, almeno degli ultimi decenni. Occhi puntati all’Europeo e niente più caos per quanto riguarda le iscrizioni ai campionati: a pochi giorni dalle scadenze, sono pochissime le squadre in difficoltà a differenza di quanto accaduto negli scorsi anni. E ogni giorno che passa, lo scenario è sempre più rassicurante anche per quei pochi in bilico.

Nei giorni scorsi sono state tre squadre pugliesi a salire agli onori della cronaca per difficoltà di vario tipo: il Taranto, il Foggia e la neopromossa Altamura sono vicinissime all’iscrizione. L’Altamura ha risolto il problema dello stadio: giocherà al San Nicola di Bari. Taranto e Foggia, invece, con ogni probabilità si iscriveranno nonostante le turbolenze societarie, che però non sono tali da arrivare al fallimento.

L’unica situazione difficile sembra quella della Turris. Tra gli aventi diritto alla prossima serie C, è l’unica che al momento è in reale difficoltà (ma che comunque sta lavorando per risolverle). Ad oggi è l’unica con l’iscrizione in bilico. Poi c’è il caso del Lecco, dove il presidente Paolo Di Nunno nei giorni scorsi s’è sfogato dicendo di non avere intenzione di iscrivere la squadra appena retrocessa dalla B. Ma Di Nunno è un sanguigno e ci ha abituato a dichiarazioni estemporanee: ogni sua parola non deve essere presa sul serio, alla fine è difficile che non iscriva il club.

Il responso definitivo arriverà la prossima settimana. Per capire se ripescaggi ce ne saranno o meno bisogna attendere il 4 giugno. Quel giorno, infatti, la FIGC comunicherà le idoneità o meno dei club professionistici per le iscrizioni al prossimo campionato. Se ci saranno posti vacanti, si aprirà la corsa ai ripescaggi.

Il regolamento e la graduatoria completa

Il regolamento prevede una graduatoria in cui hanno precedenza le squadre Under 23 dei club di serie A, poi le retrocesse della serie C e infine le vincenti dei playoff di serie D , una dopo l’altra, con il principio dell’alternanza. Al primo posto, quindi, per l’ammissione alla prossima serie C al posto di eventuali escluse, c’è il Milan Under 23 di Bonera. Al secondo posto c’è la Recanatese che è la “miglior” retrocessa dai playout di C, terzo il Siracusa, la “miglior” vincitrice dei playoff di D.

Al momento non ci sono altre Under 23 in lizza, l’Inter partirà dal 2025 quindi dopo il Milan si continuerà con gli altri club in quest’ordine:

Milan Under 23 Recanatese Siracusa Fiorenzuola Ravenna Virtus Francavilla L’Aquila Alessandria Nardò Pro Sesto Grosseto Brindisi Desenzano Olbia Romana Monterosi Tuscia Vado Martina Franca Campodarsego Reggina

In caso di mancata iscrizione del Lecco, però, non ci sarà ripescaggio bensì direttamente riammissione tra le retrocesse dei playout: quel posto spetterebbe alla Recanatese. Il Milan Under 23, invece, potrebbe essere ripescato al posto della Turris. Proprio Recanatese, Milan Under 23 e Siracusa sono le uniche tre realtà in cui il ripescaggio è concretamente considerato in queste ore. Se poi ci saranno sorprese, e quindi non si iscriverà un numero superiore di squadre professionistiche, allora il discorso si potrà estendere ad altri club sempre in base all’ordine della graduatoria.