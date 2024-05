Playoff Serie C: 2 squadre sconfitte fanno festa, passa solo una delle U23

CalcioWeb

Notte di verdetti importanti con i risultati dei Playoff di Serie C, prima fase nazionale, cristallizzati dalle gare di ritorno. Dopo l’1-1 dell’andata, il Benevento batte 2-1 la Triestina grazie ai gol di Ciciretti e Perlingieri (vantaggio iniziale ospite di Malomo) e passa il turno.

Vittoria anche per il Perugia, 1-2 sul campo della Carrarese, reti di Lisi e Sylla per gli ospiti, Panico per i padroni di casa: in virtù dello 0-2 dell’andata, si qualifica però la Carrarese.

Destini diversi per le due U23: la Juventus batte 1-3 la Casertana trascinata da Sekulov, Cerri e Guerra (di Paglino la rete dei padroni di casa). Punteggio che in virtù dello 0-1 dell’andata qualifica i bianconeri; l’Atalanta batte 0-1 il Catania con la rete di Balde, pareggia il risultato dell’andata, ma viene eliminata poichè gli etnei godono dello status di testa di serie in quanto vincitore della Coppa Italia.

Pareggio a reti bianche nella sfida tra Vicenza e Taranto: lo 0-1 dell’andata premia i vicentini che passano al secondo turno della fase Nazionale.

Risultati Playoff Serie C

Benevento -Triestina 2-1 (Andata: Triestina-Benevento 1-1 )

-Triestina (Andata: Triestina-Benevento ) Carrarese -Perugia 1-2 (Andata: Perugia-Carrarese 0-2 )

-Perugia (Andata: Perugia-Carrarese ) Casertana- Juventus U23 1-3 (Andata: Juventus U23-Casertana 0-1 )

(Andata: Juventus U23-Casertana ) Catania -Atalanta U23 0-1 (Andata: Atalanta U23-Catania 0-1 )

-Atalanta U23 (Andata: Atalanta U23-Catania ) L. R. Vicenza-Taranto 0-0 (Andata: Taranto-L.R. Vicenza 0-1)