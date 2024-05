Risultati Playoff Serie C: il Catania non smette di stupire, ok Benevento, stop Juve

CalcioWeb

I Playoff di Serie C entrano nelle fasi più calde, quelle in cui, ormai, è vietato sbagliare. Al via questa sera le partite di andata della seconda fase Nazionale con in campo tre delle sfide in programma: la quarta, quella tra Vicenza e Padova, è stata posticipata.

I risultati dei Playoff di Serie C disegnano un quadro interessante dopo le gare di andata. Il Catania non smette di stupire e raccoglie una vittoria pesantissima contro l’Avellino grazie a un gol di Cianci a 71′. Successo casalingo anche per il Benevento che grazie alla rete di Talia supera la Torres per 1-0. Non va oltre l’1-1 la Juventus U23 contro la Carrarese: alla rete di Savona al 20′ risponde Capezzi al 71′.

Risultati Playoff Serie C seconda fase Nazionale

Benevento-Torres 1-0

Catania-Avellino 1-0

Juventus U23-Carrarese 1-1

L.R. Vicenza-Padova posticipata