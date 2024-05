Risultati Serie B 36ª Giornata: colpaccio Como in rimonta, il Cosenza vola | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un 1° maggio all’insegna della Serie B quello che accompagna, dalle 12:30 fino a sera, gli appassionati di calcio italiani. Pomeriggio scoppiettante fin dalle prime partite concluse con verdetti importantissimi tanto in alta quanto in bassa classifica. In attesa di Catanzaro-Venezia, sospesa a causa del maltempo e in ritardo rispetto alle altre gare, occhi puntati sul Como.

I ragazzi di Cesc Fabregas ribaltano l’iniziale svantaggio contro il Cittadella (gol di Pittarello al 71′) grazie alle reti di Verdi (73′) e Goldaniga (90’+4) che avvicinano ancora di più il tanto atteso ritorno in Serie A dei lombardi.

Nell’anticipo delle 12:30 la Cremonese batte il Pisa grazie alla magia su punizione di Coda nel finale e consolida il quarto posto. Vittoria preziosissima per il Cosenza ad Ascoli: i calabresi ringraziano Tutino, allontano la zona Playout e avvicinano quella Playoff. Con un punto in più dei calabresi c’è il Sudtirol che supera la Ternana in un pirotecnico 4-3 e si porta a pari punti con la Sampdoria impegnata in trasferta contro il retrocesso Lecco. Successo importantissimo quello dello Spezia contro il Palermo: i liguri salgono a quota 40, +3 sulla zona Playout, +4 su quella retrocessione.

Programma 36ª Giornata Serie B

Ore 12:30

Cremonese-Pisa 2-1

Ore 15:00

Ascoli-Cosenza 0-1

Catanzaro-Venezia /

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3

Ore 18:00

Bari-Parma

Feralpisalò-Brescia

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena

Classifica Serie B

Parma 73

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 57

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria 46

Sudtirol 46

Cosenza 45

Cittadella 45

Pisa 45

Modena 43

Reggiana 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26 (retrocesso)