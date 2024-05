Roland Garros, Sinner non conosce ostacoli: il tris di 4-6 a Kotov vale gli ottavi di finale

CalcioWeb

A stretto giro dalla straordinaria vittoria di Matteo Arnaldi su Rublev, l’Italia firma il 2-0 sulla Russia al Roland Garros con il successo di Jannik Sinner su Kotov. La marcia vincente del tennista di Sesto Pusteria non conosce ostacoli: netto 0-3 inflitto al tennista numero 56 al mondo, tutti e tre set chiusi con il punteggio di 4-6 dopo 2 ore e 29 minuti di match.

Nel primo set Kotov evita 3 palle break al terzo game e altre 2 al quinto, ma non riesci a disinnescare la terza che permette a Sinner di strappargli il servizio e ottenere il vantaggio da amministrare fino al primo 4-6 di giornata. Al terzo game del secondo set arriva il primo break di Sinner, anche questa volta alla terza palla utile. Kotov nega altre 3 palle break all’azzurro sul 3-4 ma non riesci a disinnesca il primo set point per il 4-6 finale.

Break al quinto game anche nel terzo set, questa volta alla prima occasione utile. Il match point arriva con un netto 0-40 che vale l’ultimo e decisivo 4-6.