Si avvicina Atalanta-Roma, sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Daniele De Rossi è reduce dall’eliminazione in Europa League contro il Leverkusen e dall’infermeria non arrivano di certo buone notizie.

La Roma è partita per Bergamo, dove domani sera si giocherà un match decisivo con l’Atalanta per un posto in Champions League, senza Paulo Dybala.

Il trentenne argentino, tenuto in panchina contro i tedeschi, non è riuscito a recuperare in tempo dal fastidio muscolare che lo aveva costretto ad abbandonare il campo domenica scorsa contro la Juventus.

La conferenza di De Rossi

“Sappiamo che sarà una partita importante per noi e per loro. Sarà una gara da diluire nei 90 minuti. Sappiamo che le forze potrebbero venire meno sia per noi che per loro. L’abbiamo preparata oggi per quello che si può preparare solo 48 ore dopo una gara così intensa fisicamente ed emotivamente come quella di Leverkusen. Sappiamo di giocarci tantissimo ma siamo fiduciosi”. Così l’allenatore della Roma Daniele De Rossi alla vigilia del match di Bergamo con l’Atalanta, fondamentale per la qualificazione in Champions League.

Capitolo formazione. “Ci sto pensando, bene o male ce l’ho in mente, ho 2-3 dubbi per le condizioni fisiche di tutti quanti, i giocatori hanno giocato tante partite, ma forse è la prima volta che giochiamo domenica e poi avremo una settimana per recuperare, quindi potrei chiedere qualcosa in più ai giocatori”, conclude De Rossi.