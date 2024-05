Roma, Florent Ghisolfi nuovo responsabile dell’area tecnica: l’annuncio ufficiale

CalcioWeb

Dopo la separazione da Tiago Pinto, avvenuta al termine dello scorso mercato di gennaio, la Roma ha atteso il termine della stagione corrente (nel weekend l’ultima gara di Serie A) per annunciare l’arrivo di Florent Ghisolfi, nuovo responsabile dell’Area Tecnica del club.

Il comunicato ufficiale della Roma

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Ex calciatore professionista, Ghisolfi ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente.

Nel 2019 è stato nominato Direttore Sportivo del Lens, dove ha posto le basi della squadra che avrebbe conquistato una storica qualificazione in Champions League.

Nel 2022 è approdato al Nizza come Direttore Sportivo, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione della rosa della prima squadra e al suo ritorno nel calcio europeo. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro“.