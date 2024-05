Roma, il bilancio di Rosella Sensi: il commento sul percorso con De Rossi in panchina

CalcioWeb

La Roma è reduce dalla sconfitta in Serie A contro l’Atalanta e la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più appesa ad un filo. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha cambiato leggermente passo ma la squadra continua a confermare evidenti lacune.

“Soprattutto dopo queste giornate, massima fiducia in mister De Rossi. E’ ora che serve il sostegno di tutti”. Sono le parole che Rosella Sensi, ex presidente della Roma, affida all’Adnkronos dopo l’uscita dall’Europa League a un passo dalla finale e dopo la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, che pesa sulla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.