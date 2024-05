Juventus, deciso il futuro di Rugani: l’annuncio ufficiale

CalcioWeb

Giorni di grande fermento relativo al calciomercato in casa Juventus. I bianconeri hanno quasi messo nero su bianco l’acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza e pensano ad altri due profili davvero interessanti per completare difesa e centrocampo. A proposito del pacchetto arretrato, in giornata è arrivata un’importante conferma.

Daniele Rugani ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale: “Daniele Rugani e la Juventus saranno insieme per altri due anni. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026“.