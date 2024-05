Asso di… Koopmeiners! L’Atalanta rischia la figuraccia, poi ribalta la Salernitana | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un primo tempo inguardabile, poi i cambi e la rimonta. L’Atalanta ribalta la Salernitana nel primo posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A e si avvicina a grandi passi alla qualificazione alla prossima Champions League.

Avvio di partita sorprendente della compagine di Colantuono, protagonista di ottime giocate dal punto di vista tecnico. La gara si sblocca al 18′ con una bella conclusione di Loum Tchaouna. L’Atalanta è in difficoltà e si va all’intervallo sull’1-0.

Gasperini si gioca la carte De Ketelaere, Ruggeri e Koopmeiners e la partita cambia. Al 57′ è Scamacca a trovare il pareggio, al 63′ proprio il centrocampista olandese trova un un gol fantastico dalla distanza per il definitivo 1-2.

Il calendario dell’Atalanta

L’Atalanta raggiunge la Roma al quinto posto (60 punti) per un posto valido per la qualificazione in Champions e con una partita ancora da recuperare. Un match point potrebbe arrivare nella prossima sfida proprio contro i giallorossi.

Atalanta-Roma

Lecce-Atalanta

Atalanta-Torino

Atalanta-Fiorentina (recupero da fissare)

La classifica

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60

Roma 60

Lazio 56

Fiorentina 50

Napoli 50

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 29

Sassuolo 29

Salernitana 15