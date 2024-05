CalcioWeb

Operazione d’urgenza per Federico Fazio, calciatore della Salernitana. La stagione è arrivata agli sgoccioli e il rendimento del club granata non è stato all’altezza. Il difensore ex Roma non è stato in grado di mettere in mostra qualità ed esperienza.

“In seguito ad un attacco di appendicite acuta, il calciatore Federico Fazio è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. L’intervento è perfettamente riuscito”. Lo ha reso noto la Salernitana.