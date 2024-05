Prati-camente salvo: colpaccio Cagliari, resta in A! Sassuolo quasi retrocesso | CLASSIFICA

CalcioWeb

Sassuolo-Cagliari era un vero e proprio Playout retrocessione. Lo scontro diretto della penultima giornata metteva in palio punti preziosissimi per la salvezza… e se li è presi tutti il Cagliari. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, il gol di Matteo Prati (il calciatore con più tiri verso la porta senza aver fatto gol fino a oggi, ndr) e il rigore procurato e segnato da Lapadula, valgono la certezza matematica della salvezza per il Cagliari.

I sardi salgono a quota 36 e, in virtù degli scontri diretti di questa e della prossima giornata, non possono più rientrare nelle ultime tre della classe. Il Sassuolo, invece, all’ennesima sconfitta stagionale, frutto di un’altra prova incolore condita da troppi errori pesanti, è con un passo e mezzo in Serie B: la condanna potrebbe arrivare già oggi se una fra Empoli e Frosinone non dovesse perdere.

Classifica Serie A

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 67 Atalanta 66 Roma 60 Lazio 59 Fiorentina 54 Torino 53 Napoli 52 Genoa 46 Monza 45 Lecce 37 Cagliari 36 Verona 34 Udinese 33 Frosinone 32 Empoli 32 Sassuolo 29 Salernitana 16