L’Udinese ‘regala’ 5 milioni a Sassuolo e Salernitana: i premi del paracadute in Serie A

CalcioWeb

Si è conclusa la stagione del campionato di Serie A con gli ultimi verdetti: Salernitana, Sassuolo e Frosinone sono le tre squadre retrocesse nel campionato di Serie B. L’ultima giornata ha regalato tantissime emozioni e soprattutto la delusione per Eusebio Di Francesco.

Il Frosinone è stato sconfitto in casa dall’Udinese 0-1 e la contemporanea vittoria dell’Empoli contro la Roma (2-1) ha condannato i gialloblu alla retrocessione.

I premi del paracadute

Il valore complessivo destinato alle squadre retrocesse è di 60 milioni di euro, così distribuiti.

10 milioni alle squadre di fascia A

15 milioni alle squadre di fascia B

25 milioni alle squadre di fascia C

Le squadre della fascia A sono quelle che retrocedono nel campionato cadetto al termine di ciascuna stagione dopo aver militato in massima categoria per una sola stagione e senza i requisiti di fascia B e C. Le squadre di fascia B sono quelle che retrocedono nel campionato cadetto dopo aver militato per due stagioni nelle ultime tre in Serie A (anche non consecutive). Le squadre della fascia C sono quelle che retrocedono nel campionato cadetto dopo aver militato per tre stagioni nelle ultime quattro in Serie A.

Frosinone (10 milioni di euro)

Sassuolo (25 milioni di euro)

Salernitana (25 milioni di euro)

Il tetto massimo è di 60 milioni di euro e la retrocessione di Empoli o Udinese avrebbe garantito un massimo di 20 milioni di euro a ciascuna squadra.

La retrocessione del Frosinone, invece, ha permesso a Salernitana e Sassuolo di incassare 25 milioni di euro ciascuna. Un bel regalo da parte dell’Udinese. Il Frosinone dovrà accontentarsi di 10 milioni.