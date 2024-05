Scandalo calcioscommesse: tre calciatori arrestati con l’accusa di corruzione

CalcioWeb

Un altro scandalo calcioscommesse ha sconvolto il mondo del calcio: tre calciatori professionisti in Australia sono stati arrestati con l’accusa di corruzione nelle scommesse. E’ quanto comunicato dalla polizia del New South Wales. L’indagine è stata aperta a dicembre dopo le accuse di manipolazione di cartellini gialli da parte di calciatori di una squadra di calcio del sud-ovest di Sydney.

“Le indagini hanno rivelato che un giocatore avrebbe preso istruzioni da un uomo – ritenuto avere base in Sud America – per organizzare i cartellini gialli durante alcune partite in cambio di un profitto”.

La vicenda

I cartellini gialli sarebbero stati manipolati durante le partite di novembre e dicembre, poi altri tentativi (falliti) nei mesi di aprile e maggio. Un uomo di 33 anni è stato arrestato venerdì e accusato di due capi d’accusa di condotta che corrompe l’esito delle scommesse di un evento, facilitazione di una condotta che corrompe l’esito delle scommesse di un evento e partecipazione a un gruppo criminale.

Sono stati arrestati anche un uomo di 27 anni e un uomo di 32 anni con l’accusa di aver tenuto una condotta tale da corrompere l’esito delle scommesse dell’evento e di aver partecipato a un gruppo criminale.