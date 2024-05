Pensionato scommette sul Bologna in Champions League: vince una cifra clamorosa

CalcioWeb

“Quest’anno arriviamo in Champions League“. Quante volte, i tifosi delle medio piccole, hanno pronunciato questa frase? Una battuta di spirito, una speranza, un sogno che va oltre la logica e che magari poi si avvera davvero. Il Bologna quel sogno lo sta vivendo a occhi aperti con Thiago Motta al timone, Zirkzee, Ferguson, Calafiori e tutti gli altri grandi protagonisti di una stagione storica.

E pensare che, a inizio stagione, c’è chi al Bologna in Champions League ci credeva davvero. Parliamo di Dino Shiavoni, 70enne di Castel Maggiore, che lo scorso 6 ottobre ha scommesso 10 euro sul Bologna in Champions League vincendone 1000. La vittoria era bancata 100 volte la posta, contro ogni pronostico. E, invece, i felsinei hanno letteralmente fatto saltare il banco.

“Lo dico subito“, ha raccontato Schiavoni, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, “non sono uno scommettitore, al massimo faccio tre o quattro puntate l’anno da due euro assieme a mio fratello. In realtà cercavo qualcuno che quotasse la qualificazione del Bologna in Europa League, non sono riuscito però a trovarla. Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di puntare sulla Champions mi sono buttato“.