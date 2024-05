Serie A, 36ª giornata: i nomi della mamme dei calciatori sulle maglie | FOTO

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della 36ª giornata del massimo torneo italiano e la Serie A festeggia la Festa Internazionale della Mamma con delle maglie speciali. Sette club, infatti, hanno deciso di aderire all’iniziativa: Cagliari, Genoa, Lecce, Milan, Torino, Udinese e Verona.

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in accoglimento delle richieste di alcune Società finalizzate a celebrare la Festa Internazionale della Mamma, comunica di seguito i jersey name applicati sulle maglie da gioco delle suddette Società esclusivamente in occasione della 36a giornata del Campionato di Serie A TIM”, si legge nel comunicato.

I nomi della mamme dei calciatori sulle maglie