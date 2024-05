Serie A, gli arbitri della 37ª giornata: Fiorentina-Napoli a Marchetti

CalcioWeb

Si avvicina la 37ª giornata del campionato di Serie A, il penultimo atto della stagione. Sarà l’arbitro Matteo Marchetti di Ostia a dirigere la sfida tra Fiorentina e Napoli, anticipo in programma venerdì sera al Franchi, mentre per le due le gare di sabato sono stati designati Rapuano di Rimini alle 18 per Lecce-Atalanta e Feliciani di Teramo alle 20.45 per Torino-Milan.

Domenica una giornata chiave sul fronte retrocessione: alle 12.30 Sassuolo-Cagliari è stata affidata a Doveri di Roma, mentre la gara delle 15 Udinese-Empoli sarà diretta da Orsato di Schio. Fabbri di Ravenna dirigerà domenica alle 15 Monza-Frosinone, mentre la gara delle 18 tra Inter e Lazio sarà arbitrata da Sacchi di Macerata e Roma-Genoa delle 20,45 è stata affidata a Manganiello di Pinerolo.

Chiuderanno il programma del penultimo turno di Serie A i due posticipi Salernitana-Verona affidata a Di Bello di Brindisi e Bologna-Juventus ad Ayroldi di Molfetta.

Le designazioni arbitrali

FIORENTINA – NAPOLI Venerdì 17/05 h.20.45

MARCHETTI

VECCHI – ROCCA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

RAPUANO

PASSERI – COSTANZO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: LA PENNA

FELICIANI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

DOVERI

COLAROSSI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI

FABBRI

ROSSI L. – GARZELLI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: LA PENNA

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: DI MARCO

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

SACCHI

BERCIGLI – PALERMO

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: AURELIANO

MANGANIELLO

DEI GIUDICI – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

DI BELLO

GALETTO – SCATRAGLI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

AYROLDI

BRESMES – DI MONTE

IV: MINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: IRRATI