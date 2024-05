Serie A, gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Udinese a Doveri

CalcioWeb

La Serie A torna in campo per l’ultima giornata ed è già vigilia di campionato. Sono stati designati gli arbitri della 38ª giornata, al via giovedì con il match tra Cagliari e Fiorentina: sarà Prontera il direttore di gara.

La partita di sabato Juventus-Monza sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. L’anticipo serale di sabato Milan-Salernitana è affidato al fischietto Davide Di Marco. Poi spazio alle gare salvezza: lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese sarà arbitrato da Daniele Doveri, mentre Empoli-Roma sarà diretta da Davide Massa.

Le designazioni arbitrali

CAGLIARI – FIORENTINA Giovedì 23/05 h.20.45

PRONTERA

PRETI – MINIUTTI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

SANTORO

CIPRIANI – CEOLIN

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

FERRIERI CAPUTI

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: PATERNA

AVAR: MIELE

DI MARCO

LIBERTI – VALERIANI

IV: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

SOZZA

ROSSI M. – GALETTO

IV: PERENZONI

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

DIONISI

PERROTTI – CAVALLINA

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

MASSA

TEGONI – ROSSI L.

IV: RAPUANO

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

DOVERI

ALASSIO – COLAROSSI

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

ZUFFERLI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

TREMOLADA

DEL GIOVANE – MORO

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA