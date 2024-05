Serie A, nasce il Philadelphia Fair Play Moment Of The Season: di cosa si tratta

CalcioWeb

Una novità interessante nel massimo campionato italiano svelata direttamente dalla Lega Serie A. “Lega Serie A e Philadelphia annunciano la nascita del premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”. Seguendo i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà, con riferimento alla stagione calcistica 2023/2024 sarà individuato l’episodio che maggiormente ha rappresentato questi valori, esprimendo al meglio il concetto di fair play, tanto dentro quanto fuori dal terreno di gioco”, si legge sul sito.

Il vincitore sarà annunciato prima del termine della Serie A TIM 2023/2024 e premiato sul campo nel corso dell’ultima giornata di campionato.

Le parole di De Siervo

“La conclusione della stagione è il momento perfetto per celebrare quanto di meglio il nostro calcio ha saputo esprimere – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Convinti della grande forza comunicativa ed educativa dello sport, da quest’anno abbiamo deciso, insieme al nostro Official Partner Philadelphia, di premiare chi ha saputo distinguersi in termini di sportività, correttezza e integrità, esprimendo il meglio dei valori che il calcio può trasmettere, in particolare alle generazioni più giovani”.

“Siamo entusiasti di arricchire ulteriormente la partnership tra Philadelphia e Lega Serie A con un premio che celebra l’amicizia, uno dei valori fondanti dell’equity di marca di Philadelphia – ha dichiarato Silvia Bagliani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Mondelēz International in Italia – Il Fair Play Moment of the Season è stato infatti ideato per premiare la sportività e riflettere il nostro impegno a promuovere comportamenti positivi, sia dentro che fuori dal campo”.